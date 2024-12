Illecito sportivo, stangata pesantisima della Figc

Leggi su Sportface.it

Durante una gara dello scorso campionato di calcio si sarebbe configurato unsenza precedenti, tanto che il Tribunale Federale ha inflitto una sanzione esemplare.In Italia non siamo certo nuovi ad assistere a scandali sportivi, soprattutto nel mondo del calcio. Non c’è neanche bisogno di citare il terremoto scaturito dopo il caso Calciopoli nel 2006, quando alcune società professionistiche furono coinvolte insieme ad alti dirigenti. Forse un po’ meno nota è l’indagine Offside del 2004, che di fatto fece da apripista al 2006, in seguito all’inchiesta voluta dalla procura di Napoli sul calcioscommesse. Andando avanti negli anni si possono annoverare le inchieste legate alla manovra stipendi e al caso plusvalenze. In entrambi i casi ad essere coinvolta fu la Juventus.Anche a livello europeo il mondo del calcio non è stato da meno, basti pensare che nel 2009 furono ben nove i Paesi ad essere coinvolti nel calcioscommesse, tra i quali Germania, Belgio e Svizzera.