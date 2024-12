Lanazione.it - Giungla degli affitti, la testimonianza: quei 12 metri quadri in nero

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 dicembre 2024 – Ho 29 anni, mi sono trasferita a Firenze per lavoro e devo trovare una casa (quantomeno una stanza) in affitto. I prezzi post Covid sono lievitati. Vivere con altre 3 o 4 persone, magari con un solo un bagno, costa minimo 450 euro. Spese escluse ovvio. Dopo anni di convivenza da studentessa potrei permettermi (pensavo ingenuamente) un monolocale. Per i primi mesi faccio la pendolare, il poco tempo libero lo passo a sfogliare annunci, mi concentro sulle zone più vicine al lavoro, centrali ma non troppo. Decine di messaggi, mail, ma quelli che rispondono si contano sulle dita di una mano. Poi incappo in un monolocale a 600 euro in zona Faentina, spese escluse. Sull’annuncio dicono 12m², ma nelle foto sembra esserci tutto. L’agenzia che gestisce l’affitto è sconosciuta ma facilmente accessibile, per i contatti dell’affittuario devi prendere appuntamento e parlare con un loro operatore.