Gigi Pedroli artista che era vicino agli ultimi Morto nei giorni scorsi

Di Franco Presicci:Ricordo con affetto, visto mesi fa nel cortile del negozio di abbigliamento militare e janserie di Graziana e Paolo Martin. Su un palcoscenico improvvisato cantò le sue canzoni in dialetto e in italiano, sfornò battute di spirito, dialogò con il numeroso pubblico, che espresse il suo entusiasmo non solo battendo le mani, ma chiamandolo a gran voce in segno di ammirazione. Tutti si alzarono in piedi, e lui, strofinandosi le mani, che forse stavano perdendo energia, rimase immobile aspettando che il diluvio si placasse.In prima fila, sulla destra, in piedi, Graziana e Paolo tradivano l’emozione che provocava loro quella festa, impreziosita da un personaggio come, l’emblema, il cantore del Ticinello, grande acquafortista, pittore, uomo buono, sincero, pacato, un sorriso discreto, fondatore con la moglie Gabriella del Centro Incisione, sull’alzaia Naviglio Grande, in un luogo che sa di magico, di fiaba e di leggenda: dicono che sia stato il casino di caccia di Ludovico il Moro.