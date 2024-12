Ilrestodelcarlino.it - Finanziamenti fantasma a Ravenna, truffe e autoriciclaggio: chiesto il processo per 11 persone

, 15 dicembre 2024 – Gli indagati sono in totale 11 anche se solo a 6 di loro viene contestata l’accusa più grave: l’associazione per delinquere finalizzata a “una serie indeterminata die auto-riciclaggio”. Per intuire la dimensione numerica del caso, basti pensare che le contestazioni a vario titolo sono 247. E che leoffese sono 151 sparse in tutta Italia. Ora, dopo la chiusura dell’indagine, la procura haper i diretti interessati il rinvio a giudizio. Secondo le indagini della guardia di Finanza coordinate dal pm Angela Scorza, il ruolo principale lo avevano rivestito Luca Silvestrone, 53ennete; Mauro Nucci, 63enne di origine Svizzera ma residente a Castel San Pietro Terme; Sergio Puddu, 34enne cagliaritano; Lorenzo Tellarini, 51enne originario di Portomaggiore ma residente a Lugo; Stefano Pignatelli, 61enne di origine romana ma residente nel Torinese; e Roberto Goveani, 67enne del Torinese noto tra le altre cose per essere stato in passato presidente del Torino Calcio.