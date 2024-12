Nerdpool.it - Final Fantasy VII Rebirth arriverà su PC molto presto

Durante la cerimonia dei The Game Awards è stato rivelato cheVIIsu PC. Square Enix, infatti, ha annunciato che il premiato titolo è già disponibile al preordine su Steam e Epic Games Store e sarà disponibile dal 23 gennaio.La versione per PC introduce nuove funzionalità e personalizzazioni per sfruttare al meglio la piattaforma:ILLUMINAZIONE – L’illuminazione è stata regolata e la resa complessiva della luce del gioco è notevolmente migliorata. Le aree e le scene tagliate aggiornate si presentano con una bellezza e una chiarezza ancora maggiori rispetto al passato.FRAMERATE E RISOLUZIONE – Il supporto di NVIDIA DLSS consente di migliorare la frequenza dei fotogrammi e di aumentare la qualità delle immagini. Ora è disponibile anche il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR).