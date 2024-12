Secoloditalia.it - Basta impunità per chi maltratta gli animali: dalla nuova legge alla scuola, tutte le misure a tutela di Fido

Approvata in prima letturaCamera dei deputati la proposta divolta a rafforzare le disposizioni penali per chi commette reati contro gli. Sostanziale e degna di nota la modifica al titolo del Codice penale che legifera sull’argomento: non più “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli” bensì “Dei delitti contro gli”. Un importante passo per laitaliana, che non tratterebbe più glicome semplici oggetti del diritto ma come soggetti. Riconoscere glicome esseri senzienti, non limitandosi ad individuarli come beni prettamente patrimoniali è un punto cardine dellanormativa. Con l’attesa approvazione definitiva della, che dovrà essere a breve discussa in Senato, saranno diversi i temi su cui si attueranno importanti modifiche.