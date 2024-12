Calciomercato.it - Antonio Silva fatto fuori: ecco la strategia ‘ufficiale’ di Mendes

Leggi su Calciomercato.it

Cristiano Giuntoli deve rinforzare la difesa a gennaio eè uno dei nomi più caldi: Jorgerompe il silenzio e parla di JuventusLa situazione della Vecchia Signora in vista del mercato di gennaio è nota a tutti: ai bianconeri serve necessariamente almeno un rinforzo in difesa di primissimo livello, un calciatore che sia pronto per mettersi a disposizione di Thiago Motta e fare la differenza fin da subito. Tra i nomi più caldi in orbita Juventus c’è sicuramente quello diancora in panchina: Jorgeparla di Juve – Calciomercato.it (LaPresse)Come vi abbiamo raccontato ampiamente sulle pagine di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli sta parlando con Jorgeper cercare l’incastro giusto per portare il difensore portoghese a Torino. Il centrale classe 2003 è uno dei migliori prospetti sul piano europeo, ma in questa stagione sta trovando pochissimo spazio nel Benfica e le sirene bianconere potrebbero ingolosirlo moltissimo.