Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 09 | 30

DEL 14 DICEMBRE ORE 09.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE è REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLASULLA A1-FIRENZE RISOLTO L’INCIDENTE AL KM 486 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE. PERMANGONO CODE NEL TRATTO INTERESSATO.SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA, TUTTO IN DIREZIONE TOMBA DI NERONEPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLE STAZIONI FERROVIARIE DITUSCOLANA E MONTEROTONDO-MENTANA, I TRENI REGIONALI DELLE LINEE-PISA, ORTE-FIUMICINO E-VELLETRI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI FINO A DOMENICA 15 DICEMBRE.INFINE DIRAMATA l’ALLERTA METEO di colore giallo: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.