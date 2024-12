Anteprima24.it - Udinese-Napoli, Conte serafico: “Preso gol casuale, noi in controllo dall’inizio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCalma e gesso, questo predicava. E a Udine ils’è adeguato. “Non dobbiamo farci confondere dal risultato, siamo stati indal primo minuto” spiega il tecnico ai microfoni di Dazn. Il momentaneo vantaggio friulano? “Un gol”. Come dire: nessuno ha perso la testa. “La gara l’abbiamo disputata con personalità” dice. Nessuna metamorfosi nell’intervallo. Nientedai due volti. “Non è che sia cambiato chissà che cosa tra la prima e seconda frazione”.L’importante è quello: usare la testa. Su questo tasto, l’allenatore batte sempre. “Dobbiamo continuare su questa strada” insiste. E anche Neres non è una sorpresa. Non era facile sostituire Kvara, fin. Ma il brasiliano ha risposto alla grande. “Lui – sottolinea– si allena da tempo con noi ed ero molto tranquillo perché sapevo di avere a disposizione un giocatore forte che è cresciuto tanto negli ultimi mesi, anche a livello fisico e di fase difensiva”.