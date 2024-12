Zonawrestling.net - TNA: Tessa Blanchard torna e attacca brutalmente Jordynne Grace a Final Resolution

Dopo i rumors e le voci delle ultime ore, alla fine è successo davvero,ha fatto il suo ritorno in TNA.Alcune ore fa, durante la messa in onda distava per ottenere una vittoria contro la sua recente rivale, Rosemary.Durante il conto dell’arbitro, quest’ultima è stata trascinata via, mentre una donna mascherata hatoprima con una serie di pugni e poi sul ring con una Buzzsaw.La donna in questione si è tolta la maschera rivelandosi essere proprioHAS OFFICIALLY RETURNED TO TNA GOING AFTER. WOW!!#TNA#TNAWrestling pic.twitter.com/L7x1DbgG8Y— ?????? (@WrestlingCovers) December 14, 2024 Le telecamere si sono poi direzionate nel backstage, Gia Miller ha provato immediatamente a intervistare la ex TNA World Champion chiedendo spiegazioni in merito all’attacco di pochi istanti prima.