Ilfattoquotidiano.it - Schlein all’attacco di Meloni: “Atreju? In scena il favoloso mondo di Ameloni. Siamo pronti a portare il Paese al voto del referendum”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chissà se al Circo Massimo c’è anche la musica diventata imperitura di Yann Tiersen. “Giorgiavive in una dimensione parallela, adva in‘ildi A‘ in questi giorni, con tanto di card che dicono che va tutto bene. Poi, però, c’è la realtà”. A parlare è la segretaria del Pd Ellyche apre l’assemblea nazionale del partito con un attacco frontale alla presidente del Consiglio. “Nonnel regno di fantasia, più che il coraggio diè il dilagare del vostro nulla“.parla della legge di bilancio del governocome di una “manovra recessiva e di austerità, di tagli e senza investimenti se non quello dannoso a cui ci opporremo del ponte sullo stretto. Tagli a Sanità, scuola, comuni, province e regioni che si traducono in meno servizi ai cittadini, trasporti e sicurezza”.