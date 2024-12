Ilrestodelcarlino.it - Regalo di Natale: “Il mio rene per Davide. Poi torneremo a volare”

Reggio Emilia, 14 dicembre 2024 – Sono pronti a tuffarsi nel vuoto, Alessandra e. In quello che toglie il fiato davvero e precede una speranza per la vita. Unper uno, due angeli che continueranno a tenersi per mano con amore: ecco il loro sogno. Arriva dopo nove record mondiali condivisi negli Stati Uniti, uno in più per lei in una gara solo femminile, un altro europeo per entrambi. Totale, undici risultati di massimo livello, nelle grandi formazioni sequenziali di paracadutismo. Si tratta di gruppi numerosi, anche oltre duecento persone che si lanciano dall’aereo. E disegnano nel cielo con i propri corpi suggestive figure geometriche. Hanno già vinto tante sfide, librandosi nell’aria, Alessandra Bertozzi, 59enne originaria di Gattatico (Reggio Emilia) e il maritoCoin, 57enne torinese, coppia che abita a Calderara di Reno (Bologna).