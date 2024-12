Ilfattoquotidiano.it - Nordio ad Atreju attacca la Procura di Milano: “Ha contribuito al crollo della fiducia nella magistratura. Davigo ormai è un pregiudicato”

Una bordata alladie a due magistrati, Piercamilloe Fabio De Pasquale, come argomento per promuovere la separazione delle carriere. Nel dibattito sulla riformagiustizia ad, la festa di Fratelli d’Italia a Roma, il ministro Carlocita la scarsatra le ragioni per cui il governo vuol separare i percorsi professionali di giudici e pm: “Lo dico con dolore, noi magistrati oggi abbiamo i due terzi degli italiani che non si fidano di noi. La credibilitàè scesa sotto il 35%. Quando sono entrato ine conducevo le indagini sulle Br, la nostra credibilità era superiore a quellaChiesa cattolica. Ci sarà una ragione per la quale oggi i cittadini in noi non credono più”. E si scaglia in particolare contro ladi, citando i casi di Piercamillo, ex pm di Mani pulite recentemente condannato in via definitiva (per una parte delle condotte contestate) nel processo sul caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara, e del pm Fabio De Pasquale, condannato in primo grado a otto mesi per rifiuto di atti d’ufficio nel processo Eni-Nigeria.