Ilgiorno.it - Nasce l'Academy tornitura-fresatura in Brianza: formazione gratuita per operai specializzati

Un’idea innovativa aiuterà le imprese brianzole a trovare manodopera specializzata.l’di Apa Confartigianato, Manpower e Overmarch, uno speciale corso che forma glisu macchine a controllo numerico, in particolare fresatori e tornitori. In, terra di artigianato e di innovazione, per portare avanti la lunga tradizione manifatturiera servonosempre più formati, in grado di coniugare l’antica maestria della manualità ai processi produttivi di oggi, sempre più tecnologicamente avanzati. Ma mancanoformati. Da qui l’ingegno dei tre partner per dare vita a un’iniziativa che ha lo scopo di rispondere alla difficoltà del territorio brianzolo di trovare candidati con le giuste competenze, formando nuovi talenti sulla base delle richieste delle imprese e avviandoli subito al lavoro.