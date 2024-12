Morte choc in autostrada | macchina ribaltata esce vivo per miracolo poi succede l’assurdo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia in: sopravvive perdopo il ribaltamento della sua auto, ma poi viene investito e ucciso da un’altra vettura. Un destino beffardo ha segnato la serata di ieri sull’A23, tra Gemona del Friuli e Udine, dove un uomo ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’incidente, avvenuto al chilometro 38 in direzione Udine, ha coinvolto complessivamente cinque persone, causando un bilancio di un morto e quattro feriti.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando con la propria auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato. Nonostante lo spavento, la vittima è riuscita a uscire dall’abitacolo apparentemente illeso. Ma il sollievo è durato poco: pochi istanti dopo, mentre era sulla carreggiata, è stato travolto da un’altra auto in transito.