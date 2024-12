Mistermovie.it - Mister Movie | La Fake News su Nintendo che ha pubblicato “Free Him” su Luigi dopo l’arresto di Mangione

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nel dicembre 2024, una voce circolava online riguardo a un presunto screenshot da un post dell’account ufficiale diof America su X (ex Twitter). L’immagine mostrava, il personaggio del videogioco, intrappolato in una gabbia con la scritta “Liberatelo”. Questo presunto post è diventato viraleche la notizia deldiNicholas, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha iniziato a circolare.Sfatata lasuIl presunto screenshot su X: Spencer Althouse, vicedirettore editoriale di Buzz, ha ammesso di aver creato l’immagine e non di averla trovata su un vero account ufficiale di. Questo dettaglio è stato confermato in un messaggio diretto a Snopes, chiarendo che il post era stato ritoccato e non autentico.