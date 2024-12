Lutto in provincia di Latina per la sorte di Alessandro vittima di un tragico incidente stradale

Leggi su Dayitalianews.com

Un gravissimosulla superstrada Cassino-Formia ha spezzato la vita diDi Russo, 52enne originario di Formia e residente nel borgo storico di Castellone. L’uomo, molto noto per il suo lavoro nel settore degli impianti elettrici, stava tornando a casa quando, nel tratto compreso tra Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri, la sua auto, una Ford Kuga, si è scontrata con un carroattrezzi.L’intervento dei soccorsi e la dinamicaL’impatto, avvenuto ieri, è stato devastante: la vettura è rimasta completamente distrutta. Nonostante i tentativi di intervento dei sanitari del 118, pernon c’è stato nulla da fare. È deceduto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate.Anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.