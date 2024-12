Sport.quotidiano.net - L’Atalanta rinforza il suo primo posto grazie ai cambi e alle parate di Carnesecchi

Bergamo, 14 dicembre 2024 – Sempre più in alto, primissima con 37 punti in 16 giornate, con un attacco da 39 gol realizzati e una difesa che ha preso solo 17 gol di cui 10 nelle tre sconfitte estive con Torino, Inter e Como. Dal pareggio a Bologna del 28 settembre la Dea in serie A sta viaggiando alla media straordinaria di 10 vinte consecutive, di 31 punti nelle ultime 11 giornate . Nelle ultime dieci vittorie i nerazzurri hanno segnato 32 gol, una media di 3,2, subendone appena 7, ovvero 0,7 a gara. Cifre incredibili, che spiegano questo primato solitario nerazzurro. Figlio di una squadra dove tutti sono protagonisti e determinati a turno: nelle ultime due trasferte il match winner è stato Zaniolo, che sta diventando il quarto moschettiere offensivo dietro ai tre tenori. Gasperini da un mese e mezzo sta vincendo le partite con un copione quasi identico: primi tempi più equilibrati, anche di sofferenza, poi riprese dominatesostituzioni, ai tanti innesti consentiti da una panchina lunghissima, di fatto una seconda squadra.