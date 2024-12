Ilfoglio.it - Il non detto di Piero Ciampi in un nuovo doppio disco

Il riemergere della viva voce di un artista ormai domato dalla sorella morte ha qualcosa di miracoloso. Certamente siamo abituati ai dischi e ai libri che continuano a uscire oltre la vita dei loro autori, ma il ritrovamento di undici canzoni inedite e mai udite diè cosa “rara come una sorpresa”, equiparabile alla scoperta di un reperto archeologico o al rinvenimento di un importante manoscritto in un archivio. Figlio non riconosciuto di Livorno (come Modigliani, del quale fu un postumo dirimpettaio), esule a Parigi e poi ramingo in molte parti d’Europa, avendo fatto suo l’orrore del domicilio di Baudelaire, chiuse il gioco d’azzardo con la vita in un letto d’ospedale romano, chiedendo come ultima volontà un fiore e un bicchiere di vino. Era il 1980. Da allora la sua voce è stata inghiottita dal silenzio.