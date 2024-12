Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma scoppia in lacrime: “Non mi piace che giochi con le mani”

Nella Casa delDita ined ha accusato un inquilino di aver avuto atteggiamenti inopportuni nei suoi confronti.L’ex Miss Italia si trovava a letto quando Chiara Cainelli l’ha raggiunta insieme ad Emanuele Fiori. Quest’ultimo ha così iniziato ad abbracciare le due ragazze per poi assumere un comportamento piuttosto invadente rispetto al loro spazio personale. Mentre Chiara non è sembrata turbata dalla vicinanza di Emanuele,ha stroncato l’uomo tuonando: “Lele non michecon le, basta, hai rotto i cogl*oni“. La ragazza ha anche detto: “Per me non deve esistere più“.Ha dunque lasciato la stanza, verso le due del mattino, e si è recata in salone dove èta a piangere. Sentendo i singhiozzi della ragazza Pamela Petrarolo, che si trovava in cucina con Jessica Morlacchi e Luca Calvani (intenti a chiarirsi dopo i litigi che hanno avuto origine dalla vicinanza di Luca ad Helena Prestes), ha chiesto ai coinquilini: “Perché sta piangendo?“.