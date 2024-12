Formula 1 annuncio drammatico | Ho un tumore

Leggi su Sportface.it

Correre su una pista di1 comporta soddisfazioni e pericoli, ma la corsa contro un brutto male è tutt’altra storia.Non sono poche le testimonianze che riguardano grandi esponenti del panorama sportivo colpiti da un. Basta tornare indietro con la memoria all’agosto di quest’anno, quando Sven Goran Eriksson si è spento per un cancro al pancreas.Il dato preoccupante è che solo nel 2023 le nuove diagnosi persono schizzate a 359.000, con un trend in decisa ascesa. Rimanendo nel mondo della1, anche Rubens Barrichello fu colpito da unal collo nel 2018, poi risoltosi per il meglio contro l’86% di possibilità di non farcela. Sono quindi tanti i casi da riportare nel mondo dello sport, senza dimenticare la tennista Schiavone, la pallavolista Eleonora Lo Bianco, o ancora Ivan Basso e Lance Armstrong.