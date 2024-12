Anteprima24.it - Donna su monopattino colpita da calcinacci a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUnadi 28 anni, mentre viaggiava a bodo di un, è statae leggermente ferita dacaduti da un cantiere edile in via S. Anna dei Lombardi, a. Il personale della Polizia Locale diUnità Operativa Avvocata ha effettuato un’ispezione presso l’immobile oggetto dei lavori che è risultato essere sottoposto a vincolo per la tutela dei beni di interesse storico-artistico. Dai controlli la Polizia Locale di, oltre alla mancanza del piano operativo di sicurezza, è risultato che le opere in corso erano munite di regolare titolo edilizio ma che vi erano gravi difformità tra quanto in corso di realizzazione e quanto previsto dal titolo. In particolare, gli uomini della Polizia Locale hanno accertato la realizzazione di un piccolo soppalco e soprattutto che in antitesi alla prescrizione di ripristinare la continuità muraria delle nicchie già esistenti nella muratura portante, era stato realizzato forando la muratura un vano di passaggio.