Ucraina, “Putin pronto a lanciare il missile Oreshnik come rappresaglia già nel fine settimana”

Roma, 13 dicembre 2024 - Già nella Russia potrebbeper la seconda volta un terribile, lo ha rivelato il Finantial Times. Infatti "ha dichiarato pubblicamente, il Cremlino intendeun altrosperimentalecontro l', ed è possibile che lo faccia nei prossimi giorni" vista l'ostinazione di Kiev a bombardare il territorio russo con i missili americani Atacms. Rappresaglie di Mosca Infatti già nell'occasione del lancio del primoa medio raggio russo contro la cittàdi Dnipro giovedì 21 novembre l’azione era stata rivendicataunacontro Kiev per aver osato colpire la Russia. E visto che l'continua la sua azione di portare la guerra in territorio nemico, le rappresaglie di Mosca non si sono fatte, e non si faranno, attendere.