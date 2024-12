Movieplayer.it - Tom Holland stringe un accordo con Sony Pictures, svelato il primo progetto di cui sarà produttore

L'attore Tomimpegnato comee ha stretto un nuovoche prevede una collaborazione con. Tomha stretto un nuovocontramite la sua casa di produzione Billy17, co-fondata con il fratello Harry e con Will South. Ilche nascerà della collaborazione annunciata oggi è il film Burnt, la cui trama è ancora avvolta dal mistero. Le dichiarazioni diRodney Rothman, co-autore e regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse, firmerà la sceneggiatura di Burnt. Tom, dopo l'annuncio dell', ha dichiarato: "Ho avuto un rapporto incredibilmente felice e di successo conper quasi un decennio, quindi sembravano i partner perfetti per lanciare la nostra .