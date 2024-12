Anteprima24.it - Tirocini di inclusione sociale, pubblicato l’avviso per ulteriori 7 posti

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statopubblico per l’individuazione di7 persone con disabilità in favore delle quali attivaredi. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola.L’organizzazione dei servizi per l’lavorativa si concretizza in un percorso di formazione di 100 ore spalmate in due mesi (ai beneficiari verranno corris8,15 euro all’ora) e in un percorso dio aziendale della durata di 6 mesi con una frequenza settimanale di 20 ore (ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500,00 euro sulla base delle attività svolte).Idisono destinati a persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni residenti in uno dei Comune dell’Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) e in possesso di certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 o di certificato di invalidità.