Stanno arrivando, anche in Italia, gli account per minori su Instagram

Ogni volta che parliamo di una innovazione tecnologica, arriviamo sempre a chiederci quanto di questa possa essere positiva e quanto, invece, possa essere dannosa. Tuttavia, ci mettiamo sempre troppo tempo a renderci conto degli effetti negativi delle innovazioni digitali e ci mettiamo ancor più tempo a prendere delle contromisure. Guardate, ad esempio, cosa sta succedendo con l’intelligenza artificiale: l’abbiamo prima esaltata acriticamente, poi abbiamo iniziato a preoccuparcene, ma quando abbiamo provato ad avanzare delle soluzioni (a livello legislativo, si veda la voce AI Act) questa tecnologia era già arrivata allo step successivo. E noi sempre a rincorrere. Così, a distanza di anni dal lancio di Facebook come primo social network globale (2004) e dopo che le piattaforme social si sono evolute e sono diventate pervasive (e TikTok insegnano), ci siamo posti il problema dell’utilizzo dei social network per ie soltanto anni dopo – in questi giorni, esattamente – abbiamo provato a dare una soluzione.