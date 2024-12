Thesocialpost.it - Seveso, esplosione e fiamme: casa distrutta e soccorsa una bimba

Un forte boato, un’, poi le: nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre un incendio ha distrutto un’abitazione in un complesso di via Acquedotto, a. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 17, attivando un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso, un’autobotte e il veicolo del funzionario di guardia. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e i mezzi del 118, con l’elisoccorso atterrato poco distante.e soccorsiTra i coinvolti una bambina di due anni, trasferita in codice giallo, per precauzione, all’ospedale San Gerardo di Monza. Insieme a lei, anche un’altra persona residente nell’appartamento è stata. Fortunatamente, le condizioni della piccola non destano preoccupazione, secondo le prime informazioni.