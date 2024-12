Inter-news.it - Serie A, tutti i calciatori diffidati e squalificati per la 16ª giornata

Empoli-Torino fa partire la quattro giorni della sedicesimadiA: come di consueto ecco l’elenco di, frae allenatori.A –16ªEMPOLI-TORINO venerdì 13 dicembre ore 20.45Empoli (prossima partita Atalanta in trasferta): Liberato CacaceEmpoli: Liam Henderson (unaTorino (prossima partita Bologna in casa): Saul Coco, Sebastian WalukiewiczTorino: nessunoCAGLIARI-ATALANTA sabato 14 dicembre ore 15Cagliari (prossima partita Venezia in trasferta): Razvan MarinCagliari: nessunoAtalanta (prossima partita Empoli in casa): Marten de RoonAtalanta: nessunoUDINESE-NAPOLI sabato 14 dicembre ore 18Udinese (prossima partita Fiorentina in trasferta): Lautaro Giannetti, Lorenzo LuccaUdinese: nessunoNapoli (prossima partita Genoa in trasferta): nessunoNapoli: nessunoJUVENTUS-VENEZIA sabato 14 dicembre ore 20.