Sciopero 13 dicembre metro e bus a singhiozzo nelle città | ecco le linee in funzione da Roma a Milano

«Sgomento e sconcerto». Così ha reagito Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di, leggendo le motivazioni dellogenerale di 24 ore di oggi, 13. Tra le righe del comunicato trasmesso dall’Unione sindacale di base si legge che l’agitazione è stata indetta contro «il sostegno al genocida governo israeliano». «Un antisemitismo che cova da sempre. Che non è mai stato debellato», continua Fadlun. Lo, prima ridotto a 4 ore dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini, è stato confermato per l’intera giornata in seguito alla decisione del Tar in favore del ricorso del sindacato di base.La polemica«Siamo di fronte all’emergere di un sentimento di odio verso Israele che prescinde da qualsiasi ragionevole contesto. Il nostro compito è non restare in silenzio e denunciarlo.