Quotidianodipuglia.it - Riti, luoghi e tradizioni: in Puglia Natale è magia. Il libro in edicola con "Quotidiano"

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Ladeltorna ogni dicembre. Dopo aver percorso per circa un anno valli, montagne e paesi, una stella più grande si ferma nel cielo e chiama le altre a raccolta per far brillare.