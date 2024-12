Anteprima24.it - Presepe Vivente, attesa per l’evento organizzato dalla Pro Loco Samnium

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiC’è grandepernataliziodal comitato provinciale UNPLI Benevento in collaborazione con la Prodi Benevento e la Prodi Valmontone.Sabato 14 Dicembre alle 17:00 in Piazzetta vari, un nuovo appuntamento con il Presepiodi Valmontone. Una tradizione che risale al lontano 1971 quando, per volere di padre Annibale Mancini e di alcuni ragazzi del gruppo Gifra (gioventù francescana), subito dopo la messa della mezzanotte di Natale si tenne per la prima volta la sacra rappresentazione . Nel corso degli anni l’iniziativa ha subito radicali cambiamenti nel copione, nella scenografia e nella recitazione, suscitando un interesse sempre maggiore e l’apprezzamento della popolazione locale, fino ad acquistare notevole risonanza in ambito regionale e non solo e costituendo anche l’associazione “Presepiodi Valmontone”.