Tuttivip.it - “Perché tu sei una…”. Grande Fratello, bufera su Tommaso: gliel’ha detto in faccia. Pubblico furioso

Chiara Cainelli, nuova concorrente dele campionessa di scacchi, ha vissuto un momento difficile nella Casa a causa di una battuta infelice fatta daFranchi. Prima di entrare nel reality, Chiara aveva raccontato con sincerità della sua vita lavorativa, divisa tra il mercato, dove aiuta la madre, e il lavoro come cubista per arrotondare. Proprio quest’ultimo è diventato il bersaglio di un commento diche ha colpito profondamente la giovane.Durante una conversazione con gli altri inquilini, Chiara aveva ammesso di non aver compreso appieno il tema della discussione. “Ma tu non devi capire, tanto fai la cubista,” è stata la replica di, che ha alimentato un pregiudizio legato al suo lavoro. La frase non è passata inosservata, e Chiara, raccontando l’accaduto agli altri, ha espresso il proprio disappunto.