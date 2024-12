Anteprima24.it - Overtourism, caro affitti e speculazione: a Napoli protesta sotto la pioggia

Tempo di lettura: 2 minutiPrima un blitz in consiglio comunale, poi l’annunciata manifestazione per il diritto all’abitare. Anon si ferma lacontro l’. “Servono interventi urgenti o la città sarà sempre più escludente per la popolazione e per il diritto alla casa” affermano gli attivisti della campagna Resta Abitante. Un loro primo segnale è giunto stamattina. Uno striscione con la scritta “Stop AirBnb” è comparso in via Verdi, sulla facciata del Consiglio comunale. Al Comune disi chiede un intervento efficace. Una richiesta, per la verità, avanzata da tempo.Nel pomeriggio la manifestazione in piazza Dante,unabattente. Gli attivisti hanno denunciato ancora gli effetti dellaimmobiliare. Un fenomeno che sta “travolgendo la citta grazie aglituristici”.