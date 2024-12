Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 14 dicembre 2024: Luna in Gemelli, Vergine confusa

Cosa prevede l'diFox per il 14? Sabato latransiterà in, portando voglia di curiosare e socializzare. Sarà più facile approfondire una nuova conoscenza, in queste 24 ore. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 14, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.14Fox: Ariete, Toro,Ariete - State ritrovando un equilibrio che vi permette di agire con più determinazione, sia nelle questioni sentimentali che nei rapporti familiari. Toro - Si profilano novità interessanti, magari una commissione o un incarico per chi ha un'attività autonoma. Fate attenzione alla vostra alimentazione e alla salute in generale.- Vi trovate in un momento favorevole e presto tornerete a sentirvi più sereni.