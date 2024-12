Ilgiorno.it - Nell’ottobre 2023 imprenditore salvato dalla stessa legge

Nel Lodigiano c’è un precedente recente di salvataggio da parte di3 di unsull’orlo del baratro strangolato dai debiti:del, infatti, il Tribunale di Lodi stralciò 500mila euro ad un uomo che era stato costretto a chiedere prestiti per mandare avanti l’attività e continuare a prendersi cura della famiglia. La sua impresa, chiusa nel 2021 a causa di scelte sbagliate prese anche per inesperienza, lo avevano portato a non essere più in grado di pagare le cartelle esattoriali accumulatesi in maniera vertiginosa. L’exera finito dunque nella spirale di continue more e interessi da pagare fino a quando, grazie all’intervento dei consulenti dell’associazione,aveva ottenuto lo stralcio di oltre il 90% del debito, a fronte di un piano di rientro sostenibile che prevedeva il pagamento di 650 euro mensili per i tre anni successivi.