Inter-news.it - Longari: «Problemi per Acerbi? In un caso l’Inter tornerà sul mercato!»

Gianluigisi è espresso sul potenziale intervento dela gennaio in difesa, considerate le difficoltà fisiche di Francesco, indicando quale sarebbe il presupposto alla base di tale decisione.LA SITUAZIONE –sta facendo i conti con ifisici di Francesco, difensore che ha già saltato 7 partite in stagione per infortunio (più 2 in panchina per precauzione). La tendenza che si sta verificando negli ultimi mesi, data dal fatto che l’italiano non riesce a garantire con continuità la sua presenza in campo, ha contribuito all’incremento delle voci riguardo un possibile affondo sulinvernale per l’acquisto di un difensore futuribile ma al contempo maturo per poter recitare un ruolo da protagonista nel club nerazzurro.spingea intervenire a gennaio? La considerazione diIL RAGIONAMENTO – Sul punto si è espresso il giornalista Gianluigidalle colonne di Sportitalia.