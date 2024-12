Dilei.it - Letizia di Spagna a Napoli, osa col look fuori dagli schemi ed è uno schianto

die suo marito Felipe hanno concluso il viaggio di Stato in Italia adove al Re è stato nominato dottore Honoris Causa dall’Università Federico II, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura. La Reina ha sfoggiato unbianco dall’abbinamento contrastante ma riuscitissimo, firmato The 2nd Skin.diin Italia, tra scivoloni di stile e successiSi è dunque concluso il tour di Stato in Italia didie Felipe. Il bilancio del viaggio è sicuramente positivo. La Reina ha dato prova del suo stile, anche se non sono mancati gli errori. Ci saremmo aspettati di vederla con più outfit made in Italy, come di solito accade quanto i Reali sono in visita in Paesi stranieri. Ma Donnaha preferito mixare brand spagnoli e italiani, forse per sottolineare il rapporto e la collaborazione tra i due Paesi.