Firenze, apre la mostra di preziosi manoscritti e pergamene del Capitolo del Duomo

, 13 dicembre 2024 – Aladideldel‘Servare e tradere’. Ildeldiin via eccezionale espone al pubblico nella sua sede (Via della Canonica 4,), fino al 30 dicembre, alcuni, datati tra l’XI e il XIX secolo, conservati nell’Archivio e mai esposti prima. La, piccola ma preziosa, ha lo scopo di far conoscere momenti e storie dimenticate o non conosciute della vita dele della storia fiorentina. Tra i documenti esposti compaiono quelli firmati da Matilde di Canossa, Brunetto Latini, Pietro Bembo, Santa Caterina de’ Ricci e San Giovanni Bosco. E’ un manoscritto ina ricordarci la messa celebrata per la Vigilia di Natale del 1944, da Monsignor Iosia, solo per gli alleati che avevano contribuito alla liberazione di