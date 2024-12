Anticipazionitv.it - Fedez e Chiara Ferragni: sentenza ufficiale della separazione

Il 12 dicembre 2024, il Tribunale di Milano ha pronunciato laditra. La coppia, da tempo separata, aveva già raggiunto un accordo per regolamentare le condizioni economiche e la gestione dei figli. Questo passo rappresenta una tappa cruciale, che consentirà di avviare nei prossimi mesi le procedure necessarie per il divorzio. L’accordo riflette la volontà di entrambi di tutelare gli interessi familiari, garantendo stabilità ai figli Leone e Vittoria. Laconsensuale sottolinea il rispetto reciproco tra i due, entrambi determinati a mantenere un rapporto sereno per il futuro.: le condizioniLa richiesta di, con tutte le relative condizioni, era stata depositata nel novembre 2024. Tra i punti principali dell’accordo, spiccano quelli legati alla custodia dei figli e alle responsabilità economiche.