Daisy Ridley è formidabile nel primo trailer di Cleaner

neldiIldirivelanei panni di John McClane, un lavavetri che combatte contro i sequestratori. Diretto da Martin Campbell, noto per i film di James Bond GoldenEye e Casino Royale, l’imminente thriller d’azione segue un ex-soldato diventato lavavetri che, sospeso a 50 piani da un grattacielo, deve salvare un gruppo di ostaggi tenuti in ostaggio all’interno. Il film è interpretato danel ruolo di protagonista insieme a Clive Owen e Taz Skylar, con una sceneggiatura scritta da Simon Uttley, Paul Andrew Williams e Matthew Orton.Ora Sky Cinema ha condiviso ilufficiale di. Il film inizia con l’ex soldato didiventato lavavetri, Joey Locke, sospeso a 50 piani da un grattacielo di Londra mentre un gruppo di attivisti criminali si impossessa del gala annuale di una società energetica per denunciarne l’avidità e la corruzione.