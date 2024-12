Chiccheinformatiche.com - Cos’è Grok e come funziona la nuova Intelligenza artificiale di Twitter

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi anni, l’ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo delle piattaforme digitali, enon è da meno. Con l’introduzione di, laAI sviluppata per migliorare l’esperienza degli utenti,punta a ridefinire il concetto stesso di interazione sociale online. Maesattamentequesta tecnologia innovativa?è l’di ultima generazione progettata specificamente per integrarsi cone rispondere alle esigenze dei suoi utenti. Il termine “”, che deriva dalla cultura geek e significa “comprendere a fondo”, rappresenta l’obiettivo della piattaforma: interpretare i contenuti, le interazioni e i bisogni degli utenti in modo rapido ed efficace. Questa AI si basa su modelli avanzati di machine learning e Natural Language Processing (NLP), che consentono di analizzare miliardi di dati testuali in tempo reale.