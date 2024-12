Controlli Nas su B&B 1 su 5 irregolare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.56dei Nas in tutta Italia sui Bed and Breakfast, anche in vista del Giubileo. Riscontrate irregolarità in una struttura su 5. Roma alza la media: in difetto 7 B&B su 30 verificati. Oltre mille le strutture ricettive controllate: 200fuori regola per autorizzazioni,aumento della capacità ricettiva,carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza. Dieci le strutture sequestrate o sospese, per un valore di 3,5 milioni.Tra i sequestri, in provincia di Pescara, un B&B totalmente abusivo in un garage.