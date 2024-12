Ilgiorno.it - Consiglio comunale a rischio scioglimento

Sarà un dicembre caldissimo quello che attende l’amministrazione a partire da martedì, quando è stato convocato ilper la discussione della mozione di sfiducia al sindaco Andrea Ceffa, attualmente ancora agli arresti domiciliari per corruzione in attesa della pronuncia del tribunale del Riesame e sospeso dal suo incarico dal Prefetto, presentata dalla minoranza. Un voto che, salvo colpi di scena, considerata la situazione di parità tra maggioranza e minoranza, 12 voti ciascuno, cadrà nel vuoto. Prima di Natale, con gli stessi numeri, si dovrà invece procedere all’approvazione del bilancio per il quale c’è tempo sino a fine anno. In caso contrario, partirà la diffida con il termine di 20 giorni trascorso il quale, in assenza dell’approvazione, verrà nominato un commissario ad acta per chiudere l’iter e si procederà allodel