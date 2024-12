Unlimitednews.it - Coni, Aracu “Bisogna trovare l’equilibrio giusto col Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “I World Skate Games sono i nostri campionati del Mondo di tutti gli sport rotellistici, è diventato uno sport adrenalinico dove ci sono insieme tante specialità sia maschili che femminili in cui l’unico comune denominatore sono le rotelle sotto i piedi. E’ uno sport che nasce dalla strada ed ha molto appeal tra i giovani. Lasciano all’Italia un’eredità economica molto grande ovvero circa 400 milioni di euro di impatto economico a fronte di una spesa di neanche 15. Lo sport del futuro deve essere giovane, urbano e sostenibile sia a livello ambientale che in quello economico”. Lo ha detto il presidente di Skate Italia (sport rotellistici) e di World Skate, Sabatino, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress, in merito all’ultima edizione dei World Skate Games tenutasi in Italia lo scorso settembre.