A Natale termina la squalifica di Alessio Grillini

Tra poco meno di due settimane terminerà ladi sei mesi che venne inflitta all’ultramaratoneta e consigliere comunale di Faenza,, dopo la positività al betametasone riscontrata al termine della 100 km del Passatore, lo scorso 26 maggio. Al 46enne faentino – che aveva fin da subito dichiarato di "non aver mai avuto l’intenzione di alterare alcuna prestazione sportiva", come poi ha ribadito nel corso del procedimento – fu inflitta la scorso 30 settembre unadi sei mesi dal Tribunale antidoping: all’atleta venne contestata la mancata presentazione del Tue (Therapeutic Use Exemption, ndr), il documento cioè con cui uno sportivo può ottenere "l’autorizzazione a competere con la presenza di una sostanza vietata".spiegò le circostanze dell’assunzione di betametasone, che gli fu somministrato il 23 maggio da una specialista per curare una patologia: nello specifico si trattava, come viene spiegato nella sentenza, di infiltrazioni al ginocchio.