Zaia "Referendum autonomia se si farà bisogna trovare chi va a votare"

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ilè un istituto della democrazia. Adesso vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale, perchè il percorso non è finito e cercheremo di capire alla fine se saràoppure no, al momento non lo è”. Lo dice a margine della riunione del Consiglio regionale il Presidente del Veneto, Lucain merito alla dichiarazione della Cassazione sulla legittima richiesta diper l’abrogazione totale della legge Calderoli sull’differenziata. “Siamo abitati a questi colpi di scena sull’– aggiunge -. Quando abbiamo convocato il nostroce l’hanno impugnato e siamo dovuti andare in Corte Costituzionale e avere una sentenza per farlo. Staremo a vedere e se sarà autorizzato sarà un problema di chi presenta ilchi va a” conclude il governatore veneto.