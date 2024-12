Ilrestodelcarlino.it - Viola il divieto di avvicinamento per cenare con l’ex vittima consenziente: arrestato 42enne

Vicenza, 12 dicembre 2024 – Hato la misura deldi, nonostante avesse anche un braccialetto elettronico ma. la suadi stalking era. La particolare storia viene da Schio (Vicenza), e i protagonisti sono unstraniero emoglie, che in passato lo ha denunciato per stalking. Domenica sera è scattato l’allarme dal braccialetto elettronico: i carabinieri si sono quindi precipitati a casa della donna, non trovando nessuno. Brevi accertamenti hanno poi fatto scoprire che i due erano a cena in un ristorante. All’arrivo dei militari,moglie ha cercato di spiegare che la cena è stata organizzata di comune accordo, che si trattava di un tentativo di riconciliazione. Tutto è stato inutile: ilè stato, con tanto di riconferma da parte del giudice deldi avvicinarsi alla donna.