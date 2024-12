Laverita.info - Transizione e scelte energetiche Ue fan spegnere la cartiera di Fabriano

Fermata la bobina in funzione da 50 anni, in cassa integrazione i 174 dipendenti. Si pensa di convertire l’impianto ma serve nuova strategia industriale per tutto il settore. Gas e luce insostenibili senza il nucleare.