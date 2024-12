Taremi è un’enigma | i prossimi mesi decisivi per il suo futuro

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Simone Inzaghi ha scelto di continuare a puntare su Mehdi, ma finora l’attaccante iraniano non ha ripagato la fiducia del tecnico nerazzurro con prestazioni all’altezza delle aspettative.Durante il ritiro estivo, infatti, sembrava che l’Inter avesse finalmente trovato una valida alternativa in attacco, un giocatore in grado di dare il suo contributo senza far rimpiangere Lautaro Martinez o Marcus Thuram quando entrambi non erano disponibili. Tuttavia, a seidal suo arrivo a Milano, la situazione appare molto diversa e le sue prestazioni sul campo, come quella appena disputata alla BayArena contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, parlano chiaro.che succede? I numeri (brutti) dell’iraniano in nerazzurroL’ex attaccante del Porto non è mai riuscito a essere realmente pericoloso, e la sua ennesima prestazione opaca ha alimentato i dubbi sulla sua adattabilità al calcio italiano e sulle sue reali qualità in Europa.