Biccy.it - Pier Silvio commenta i bassi ascolti di Striscia: quale programma potrebbe prendere il suo posto

Mai come quest’annola Notizia di Antonio Ricci sta faticando negli(solo ieri sera Affari Tuoi ha chiuso al 28,3%, mentre il tg satirico ha fatto il 14,6%) e questo ha allarmato e non pocoBerlusconi che, durante l’incontro con la stampa avvenuto ieri sera per un saluto prima delle festività natalizie, ha cosìto:“È innegabile che oggila Notizia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede“. Tuttavia, pensare a un’alternativa al tg satirico sarebbe prematuro, ma non esclude che in futuro le cose possano cambiare. “Che in futuro ci possano essere anche altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel preserale, questo no, non lo escludo. Al momento sono fiducioso che Antonio Ricci trovi la strada per tornare a crescere.